Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 09 | 10

Romadailynews radiogiornale sabato 21 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale dopo 86 giorni di resistenza l'acciaieria Autostar di Mario Paolo è caduto ed è sotto il controllo delle Forze Armate russe annunciato ieri Mosca Aggiungendo che il comandante del Battaglione azov è stato spostato verso i territori controllati dalla Russia dei letti accusa Mosca di aver trasformato il donbass in un inferno la procura Ucraina identificato un nuovo ufficiale Russo accusato dietro città nella regione di Kiev in New York Times pubblica un video che mostra i russi giustizia almeno 8 civili a buca l'ho chiamato Putin per parlare di pace ma ho trovato un muro dice draghi da stamattina si interrompe la fornitura di gas Russo alla Finlandia mentre aumentano in vari paesi europei contagi da virus del Vaiolo delle scimmie anche in Italia l'infezione ha fatto registrare altri due casi che ...

