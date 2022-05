Ultime Notizie – Playoff Nba, Golden State-Dallas 2-0 in finale a Ovest (Di sabato 21 maggio 2022) I Golden State Warriors battono i Dallas Mavericks 126-117 in gara 2 della finale della Western Conference e conducono 2-0 nella serie che vale l’accesso alle Finals Nba 2022. Golden State, sotto anche di 19 punti nel corso del match, si accende nel terzo periodo con un parziale di 25-13 e completa l’opera mettendo la freccia nell’ultima frazione in cui sovrasta gli avversari per 43-32. I californiani possono contare sui 32 punti di Stephen Curry, ma pesano come macigni i 21 (con 10/14 al tiro) realizzati da Kevon Looney. A Dallas non basta il solito show di Luka Doncic, che chiude con 42 punti (12/23 al tiro e 5/10 da 3). Inutili, alla fine, i 32 punti di Jalen Brunson. I Mavs si inceppano nel terzo periodo. Dopo aver realizzato 15 triple nel primo tempo, incappano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) IWarriors battono iMavericks 126-117 in gara 2 delladella Western Conference e conducono 2-0 nella serie che vale l’accesso alle Finals Nba 2022., sotto anche di 19 punti nel corso del match, si accende nel terzo periodo con un parziale di 25-13 e completa l’opera mettendo la freccia nell’ultima frazione in cui sovrasta gli avversari per 43-32. I californiani possono contare sui 32 punti di Stephen Curry, ma pesano come macigni i 21 (con 10/14 al tiro) realizzati da Kevon Looney. Anon basta il solito show di Luka Doncic, che chiude con 42 punti (12/23 al tiro e 5/10 da 3). Inutili, alla fine, i 32 punti di Jalen Brunson. I Mavs si inceppano nel terzo periodo. Dopo aver realizzato 15 triple nel primo tempo, incappano ...

