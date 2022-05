Tra l'American Academy e Termini, circoli e circoletti a Roma (Di sabato 21 maggio 2022) Le rovine della città di Roma attraggono e affascinano da sempre gli artisti, consapevoli che ogni decadimento della materia può generarne di nuova, dotandola di un valore estetico ed etico. Lo sanno i 13 giovani protagonisti di Regeneration, la collettiva curata da Lindsay Harris e Elizabeth Rodini inaugurata a suon di champagne tra il chiostro e il giardino dell’American Academy. Roma la fa da protagonista in molte delle opere esposte con i suoi resti di polvere, ruggine ed erba che legano processi universali di cambiamento. C’è chi ama il bianco e nero come Gianni Berengo Gardin, protagonista al Maxxi dell’imperdibile antologica L’occhio come mestiere. “Sono 70 anni che fotografo e il mio lavoro – precisa – non è quello di un artista, ma di un artigiano. La realtà non è mai così come si presenta”. La conosce ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Le rovine della città diattraggono e affascinano da sempre gli artisti, consapevoli che ogni decadimento della materia può generarne di nuova, dotandola di un valore estetico ed etico. Lo sanno i 13 giovani protagonisti di Regeneration, la collettiva curata da Lindsay Harris e Elizabeth Rodini inaugurata a suon di champagne tra il chiostro e il giardino dell’la fa da protagonista in molte delle opere esposte con i suoi resti di polvere, ruggine ed erba che legano processi universali di cambiamento. C’è chi ama il bianco e nero come Gianni Berengo Gardin, protagonista al Maxxi dell’imperdibile antologica L’occhio come mestiere. “Sono 70 anni che fotografo e il mio lavoro – precisa – non è quello di un artista, ma di un artigiano. La realtà non è mai così come si presenta”. La conosce ...

