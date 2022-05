“Non posso pagare neanche il dentista”. Dramma del cantante italiano, dal successo ai problemi economici (Di sabato 21 maggio 2022) Scialpi sta vivendo un Dramma. Il noto cantante italiano ha infatti confessato di vivere con enormi difficoltà e ha manifestato di avere dei problemi economici davvero importanti. Ha deciso di parlare e di raccontare tutto in un’intervista, rilasciata al Corriere. Ha scelto di dire tutto a pochi giorni dal suo compleanno, infatti il 14 maggio scorso ha raggiunto l’importante soglia dei 60 anni. E per lui ci sono anche state delle difficoltà molto gravi dal punto di vista fisico, essendo stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Di Scialpi e del suo Dramma se n’è dunque parlato sul noto giornale, che ha ascoltato il racconto struggente dell’artista. A proposito dei problemi di salute, ha dovuto fare i conti con un’operazione cardiaca: “Tutto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Scialpi sta vivendo un. Il notoha infatti confessato di vivere con enormi difficoltà e ha manifestato di avere deidavvero importanti. Ha deciso di parlare e di raccontare tutto in un’intervista, rilasciata al Corriere. Ha scelto di dire tutto a pochi giorni dal suo compleanno, infatti il 14 maggio scorso ha raggiunto l’importante soglia dei 60 anni. E per lui ci sono anche state delle difficoltà molto gravi dal punto di vista fisico, essendo stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Di Scialpi e del suose n’è dunque parlato sul noto giornale, che ha ascoltato il racconto struggente dell’artista. A proposito deidi salute, ha dovuto fare i conti con un’operazione cardiaca: “Tutto è ...

