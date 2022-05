Morto il 're delle notti' di Capri Lo chansonnier, la sua taverna e i duetti di vip e imprenditori (Di sabato 21 maggio 2022) Lo chansonnier di Capri, Guido Lembo, aveva 75 anni Lo chansonnier di Capri, Guido Lembo, fondatore della celebre taverna "Anema e Core" è Morto in una clinica di Castellammare di Stabia, dopo aver ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Lodi, Guido Lembo, aveva 75 anni Lodi, Guido Lembo, fondatore della celebre"Anema e Core" èin una clinica di Castellammare di Stabia, dopo aver ...

Advertising

fanpage : Addio a #Vangelis. Aveva conquistato la stima e la fama internazionale, producendo le colonne sonore di film come B… - Agenzia_Italia : ?? È morto #Vangelis, compositore delle musiche di Blade Runner - brigatepbembo : Morto a 94 anni il grande incisore e acquafortista Walter Valentini: originario delle Marche (infatti molto influen… - FAMAWIPP : RT @m_robella22: ??20/05/22 ??I CADUTI DELLE “TERAPIE GENICHE” MUOIONO SEMPRE PER “CAUSE NATURALI”…: ????TROVATO MORTO IN CASA DOPO GIORNI. AV… - AnnaxLGxTS : RT @Moscare4Massimo: ' La luce è tutto. In uno dei suoi raggi c'è il destino delle nazioni, ogni nazione ha il proprio raggio in quella gra… -