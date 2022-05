(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io no. Nonil veleno populista-giustizialista”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carloreplicando al ministro M5S Federico, il quale aveva detto: “gli errori di”. “Nonl’aver smontato industria 4.0, Ilva e aver cercato di sabotare Tap – proseguenel tweet – Nonla presa in giro degli italiani, l’aver ridotto la mia città a un immondezzaio e il finto pacifismo opportunista.”. L'articolo proviene da Italia Sera.

A salire sul palco i capilista Massimo Erbetti () per primo: "Abbiamo fatto diversi errori, ora ...il sostegno alla " scelta migliore di governo che poteva esserc i" con il suo partito (di, ...A cominciare da Letta, la cui idea di creare un "campo largo" che vada da Leu ae Renzi passando perrischia di naufragare prima ancora di patire, e dalla Meloni, sempre più insofferente ... M5S, Calenda a D'Incà: "Io non vi perdono, dovete sparire" (Adnkronos) - "Io no. Non perdono il veleno populista-giustizialista". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda replicando al ministro M5S Federico D'Incà, il quale aveva detto: "Perdono ...Nelle chat dei parlamentari grillini la bozza di modifica al decreto aiuti. "Il no all'impianto di Roma è la nostra linea rossa" ...