LIVE Atletica, Diamond League Birmingham in DIRETTA: Gianmarco Tamberi è secondo con 2.25! (Di sabato 21 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28: E’ IL MOMENTO DEI 100 UOMINI. Ai blocchi di partenza tante star: Gemili (Gbr), Y. Blake (Jam), Hughes (Gbr), J. Blake (Can), Bromell (Usa), De Grasse (Can), Prescod (Gbr), Brown (Can), Mitchell-Blake (Gbr) 15.26: Sta per iniziare il lungo femminile con Vuleta (Srb), Mihambo (Ger), Bekh-Romanchuk (Ukr), Sagnia (Swe), Sawyers (Gbr), Ugen (Gbr), Williams (Usa), Johnson-Thompson (Gbr) 15.25: secondo posto per Gianmarco Tamberi con 2.25. Arriva anche il terzo errore a 2.28, misura con cui Lovett vince la gara. Terzo posto per il polacco Kobielski 15.24: Il terzo errore di Kobielski, Tamberi prova a superare questa misura per restare in corsa per la vittoria. Male che vada sarà secondo 15.22: Sbaglia ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 21 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28: E’ IL MOMENTO DEI 100 UOMINI. Ai blocchi di partenza tante star: Gemili (Gbr), Y. Blake (Jam), Hughes (Gbr), J. Blake (Can), Bromell (Usa), De Grasse (Can), Prescod (Gbr), Brown (Can), Mitchell-Blake (Gbr) 15.26: Sta per iniziare il lungo femminile con Vuleta (Srb), Mihambo (Ger), Bekh-Romanchuk (Ukr), Sagnia (Swe), Sawyers (Gbr), Ugen (Gbr), Williams (Usa), Johnson-Thompson (Gbr) 15.25:posto percon 2.25. Arriva anche il terzo errore a 2.28, misura con cui Lovett vince la gara. Terzo posto per il polacco Kobielski 15.24: Il terzo errore di Kobielski,prova a superare questa misura per restare in corsa per la vittoria. Male che vada sarà15.22: Sbaglia ancora ...

