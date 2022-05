Israele prova il piano d’attacco contro l’Iran

Leggi su formiche

(Di sabato 21 maggio 2022) L’esercito israeliano ha in programma di simulare un attacconelle prossime due settimane. L’ampia esercitazione servirà ad addestrarsi per un eventuale raidle strutture nucleari iraniane. Sarà la prima volta in almeno cinque anni che le forze armate israeliane si impegneranno in un’esercitazione di questo tipo. L’obiettivo è quello di sviluppare nuovamente “un’opzione militare credibile”il programma nucleare iraniano, hanno dichiarato gli ufficiali israeliani in un briefing con i giornalisti. Da tempo si parla della possibilità che da Gerusalemme passi lo sviluppo un qualche-B da usare se il dialogo negoziale sul Jcpoa — l’accordo per il congelamento del programma nucleare iraniano — dovesse naufragare. Sull’intesa è in corso un’intensa attività diplomatica che sta ...