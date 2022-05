Isola | lanciata la bomba | i naufraghi si sottopongono a ritocchi estetici | “Qualcuno è stato appena …” 

Leggi su baritalianews

(Di sabato 21 maggio 2022) Stanno facendo tanto discutere nelle ultime ore le parole espresse dalla Dottoressa Dvora Ancona ovvero un medico chirurgo specializzato in medicina estetica che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero suidell’dei Famosi affermando che probabilmente qualche collega è andato in Honduras per ritoccare alcunicon il botulino. Ma esattamente a chi sono rivolte le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Insinuazioni particolari della Dottoressa Dvora Ancona suidell’dei Famosi All’dei Famosi più passano i giorni e più i concorrenti perdono solitamente la propria forma fisica. A causa del dimagrimento molto spesso iappaiono particolarmente spenti e sciupati ma al contrario di quanto detto ecco che ...