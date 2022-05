Inter, dall’Inghilterra: “Tottenham e Chelsea interessate a Ivan Perisic” (Di sabato 21 maggio 2022) Ivan Perisic è indubitabilmente uno dei giocatori chiave dell’Inter di Simone Inzaghi, costantemente protagonista di prestazioni di alto livello, spesso caratterizzate da assist e gol. Ancora negli occhi dei tifosi nerazzurri, con ogni probabilità, la doppietta dell’esterno croato contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Sebbene Perisic sia evidentemente fondamentale per l’Inter, il suo rinnovo contrattuale sia tutto fuorché scontato; tra dichiarazioni eloquenti e ritardi a imbastire effettivamente una trattativa, il vicecampione del mondo nel 2018 potrebbe concretamente lasciare Milano dopo diverse stagioni di legame nerazzurro. Oltre la Juventus, notoriamente Interessata al giocatore, Espn e Daily Mail hanno riportato recentemente l’Interesse di due club di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022)è indubitabilmente uno dei giocatori chiave dell’di Simone Inzaghi, costantemente protagonista di prestazioni di alto livello, spesso caratterizzate da assist e gol. Ancora negli occhi dei tifosi nerazzurri, con ogni probabilità, la doppietta dell’esterno croato contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Sebbenesia evidentemente fondamentale per l’, il suo rinnovo contrattuale sia tutto fuorché scontato; tra dichiarazioni eloquenti e ritardi a imbastire effettivamente una trattativa, il vicecampione del mondo nel 2018 potrebbe concretamente lasciare Milano dopo diverse stagioni di legame nerazzurro. Oltre la Juventus, notoriamenteessata al giocatore, Espn e Daily Mail hanno riportato recentemente l’esse di due club di ...

