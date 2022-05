Grande festa per Luigi Strangis a Lamezia: “Bellissimo sentire il calore di tutti” (Di sabato 21 maggio 2022) Una Grande festa per Luigi Strangis a Lamezia, in occasione del suo ritorno a casa. Dopo la finale di Amici, il vincitore del talent show di Maria De Filippi è stato travolto dall’affetto della sua città, che lo ha accolto con una Grande festa in piazza. “C’è stata una festa di piazza nella mia città, è stato Bellissimo sentire il calore di tutti”, ha detto il cantante a RTL 102.5. “In generale all’inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene”, le sue parole durante l’intervista, la prima dopo la vittoria nel programma. Ora per lui è all’orizzonte un album. Un’esperienza bellissima e sorprendente, un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Unaper, in occasione del suo ritorno a casa. Dopo la finale di Amici, il vincitore del talent show di Maria De Filippi è stato travolto dall’affetto della sua città, che lo ha accolto con unain piazza. “C’è stata unadi piazza nella mia città, è statoildi”, ha detto il cantante a RTL 102.5. “In generale all’inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene”, le sue parole durante l’intervista, la prima dopo la vittoria nel programma. Ora per lui è all’orizzonte un album. Un’esperienza bellissima e sorprendente, un ...

