Giustizia, strada in salita per i referendum. A tre settimane dal voto cappa di silenzio sui quesiti

strada in salita per i cinque referendum. Lo dicono tutti, cittadini-elettori compresi, ma ora lo conferma anche il Corriere della Sera attraverso un sondaggio di Nando Pagnoncelli. «A tre settimane dall'appuntamento del 12 giugno – scrive il fondatore dell'Ipsos – il referendum sulla Giustizia stenta a decollare». Le stime di affluenza alle urne lasciano infatti ben poco spazio all'ottimismo: se si votasse oggi, ai seggi si recherebbe una percentuale di italiani compresa tra il 27 e il 31 per cento. Davvero poco per pensare che in tre settimane possa schizzare oltre il fatidico 50,1 soglia minima che valida il referendum abrogativo. Le cause dell'indifferenza ai quesiti sono molteplici.

