Genoa, Blessin: “Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A” (Di sabato 21 maggio 2022) “Abbiamo la responsabilità di risalire e di fare il possibile per tornare in Serie A, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. La partita di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono qui. Un’occasione da gol per l’avversario, hanno fatto subito gol e noi Abbiamo avuto diverse occasioni e non Abbiamo fatto gol. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita“. Queste le dichiarazioni di Alexander Blessin nella conferenza stampa del post Genoa-Bologna. Un gol di Barrow chiude nel peggior modo possibile la stagione della retrocessione. “Quando sono arrivato qui sapevo che c’era il rischio. Sono però orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il Genoa. Non voglio dire cose a vuoto per ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “ladi risalire e di fare il possibile perinA, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. La partita di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono qui. Un’occasione da gol per l’avversario, hanno fatto subito gol e noiavuto diverse occasioni e nonfatto gol. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita“. Queste le dichiarazioni di Alexandernella conferenza stampa del post-Bologna. Un gol di Barrow chiude nel peggior modo possibile la stagione della retrocessione. “Quando sono arrivato qui sapevo che c’era il rischio. Sono però orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il. Non voglio dire cose a vuoto per ...

Advertising

SkySport : Genoa, Blessin sul futuro: 'Resto per cercare di tornare in ogni modo in Serie A' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - DiMarzio : #SerieA | @GenoaCFC, le probabili scelte di #Blessin per la gara con il #Bologna - sportface2016 : #Genoa, #Blessin: 'Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A' - Luxgraph : Genoa, Blessin: 'Abbiamo un conto da saldare con i tifosi: tornare subito in A' - DIRETTADCM : Il #Genoa ripartirà da #Blessin ?? [ @DiMarzio ] -