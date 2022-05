Duncan - Gonzalez: il 2 - 0 alla Juve manda la Fiorentina in Europa. Allegri, ottavo ko (Di sabato 21 maggio 2022) La stagione della Juventus finisce a Firenze con l'ottava sconfitta stagionale che per la Fiorentina (2 - 0) significa chiudere la stagione al settimo posto in classifica che vale la qualificazione in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) La stagione dellantus finisce a Firenze con l'ottava sconfitta stagionale che per la(2 - 0) significa chiudere la stagione al settimo posto in classifica che vale la qualificazione in ...

Advertising

Eurosport_IT : LA FIORENTINA BATTE LA JUVE E VA IN CONFERENCE LEAGUE! ???? Un gol di Duncan e un rigore di Nico Gonzalez bastano a… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1’) ? rig. #Gonzalez (90+2’) ? SERIE A - 38^ giornata ??… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Duncan-Gonzalez: il 2-0 alla Juve manda la Fiorentina in Europa. Allegri, ottavo ko #FiorentinaJuve - juventustotale : ?? FULL-TIME Fiorentina 2 - 0 Juventus ? Duncan (45'+1) ? Gonzalez (90'+2) Pareri? #FiorentinaJuve #Fiorentina #Juve - lakers751 : Fiorentina 2 - Juventus 0 gol di Duncan e rigore trasformato da Nico Gonzalez. La Fiorentina torna in Europa -