Cremonese, Pecchia sorprende tutti: la decisione! (Di sabato 21 maggio 2022) Una notizia inaspettata è arrivata poco fa sul sito ufficiale della Cremonese: Fabio Pecchia lascia il club dopo la promozione in Serie A. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la lettera ricevuta dall’allenatore. Pecchia inizia annunciando la sua decisione e con i ringraziamenti: “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con il raggiungimento ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) Una notizia inaspettata è arrivata poco fa sul sito ufficiale della: Fabiolascia il club dopo la promozione in Serie A. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la lettera ricevuta dall’allenatore.inizia annunciando la sua decisione e con i ringraziamenti: “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare lae lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con il raggiungimento ...

