Calcio e razionalismo | a Firenze anche lo stadio è un’opera d’arte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 maggio 2022), 21 mag – Palazzo Vecchio è il simbolo politico di. Ma non solo, in quanto storia e arte vivono al suo interno: le rovine di un antico teatro romano su cui poggia l’imponente costruzione medievale impreziosita, ancora oggi, dalle trasformazioni architettoniche rinascimentali. Tra le opere di Michelangelo e del Vasari, nella cornice del Salone dei Cinquecento, poche settimane fa è stato svelato al pubblico – alla presenza di Antognoni e Batistuta, due artisti del pallone fiorentino – il progetto per il rinnovamento dellocittadino. Al netto di ogni opinione in merito, tra il dire e il fare comunque – lo abbiamo vistocon le vicende del “nuovo” San Siro – c’è di mezzo il mare e di qui a quando loArtemio Franchi avrà completato l’opera di ristrutturazione ...