Advertising

bettinazagnoli : RT @corrierebologna: Bologna, il futuro di Arte Fiera è un rebus - olivioromanini : RT @corrierebologna: Bologna, il futuro di Arte Fiera è un rebus - Nutizieri : Bologna, il futuro di Arte Fiera è un rebus: è meglio maggio o gennaio? - corrierebologna : Bologna, il futuro di Arte Fiera è un rebus -

SerieANews

Calcio 2021 - 2022 Serie A SquadraLa stagione delvolge al termine: domani, infatti, gli uomini di Sinisa Mihajlovic affronteranno il Genoa nella trasferta di Marassi. Alla vigilia, come di consueto, Miha ha parlato in conferenza stampa: '...Qui tutti i dati ufficiali dei singoli distretti: ANCONA: 63% BARI: 69%: 73% BRESCIA: 66% ... che ha risposto a una serie di quesiti utili a risolvere ilche ha poi prodotto ... Bologna, il rebus Mihajlovic sul futuro e la citazione a Trapattoni Il tecnico non scioglie le riserve sulla sua permanenza sulla panchina del Bologna: "Quello che succede succede" ...Dopo la ripartenza della manifestazione si guarda al futuro: i galleristi spingono per organizzarla l’inverno mentre il sindaco preferisce la primavera ...