Ucraina, Draghi: "Far in modo che i due smettano di sparare e parlino" (Di venerdì 20 maggio 2022) "Quel che si deve fare e' cercare la pace, far in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare. Questo e' quello che noi dobbiamo cercar di fare". Lo ha affermato il premier Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) "Quel che si deve fare e' cercare la pace, far inche i duedie comincino a parlare. Questo e' quello che noi dobbiamo cercar di fare". Lo ha affermato il premier Mario, ...

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - marcodimaio : Il presidente #Draghi sta riportando l’Italia al centro in Europa e nel mondo, in prima linea accanto all’Ucraina e… - gparagone : Per #Draghi la #guerra in #Ucraina potrebbe '....avvicinare ancora di più i Paesi della #UE”. ?? Una unione (mai d… - ToniPellicane : RT @ManifestA_it: La nostra @EhmYana a #coffeebreak su @La7tv: Ma quale doppio binario fra negoziati di pace e invio di armi? Non c'è stat… - SuperStufo : RT @carbonaroxx: @pino616gmailco1 @NatalinaUrra Povera gente Grazie Draghi manda armi alla Ucraina e lascia morire di. FAME IL NOSTRO PA… -