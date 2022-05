Turchia-Nato, tanto rumore ed è solo un bluff. Il generale Camporini: “Così si convince Erdogan” (Di venerdì 20 maggio 2022) Che cosa serve per convincere la Turchia a dare il via libera all'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato? Ad avere la risposta a tale interrogativo è Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, ospite dell'edizione del 20 maggio di Coffee Break, il programma tv di La7 condotto da Andrea Pancani: “Guardando analoghe procedure avviate per altri nuovi ingressi, l'ultimo è stato quello del Montenegro, nell'arco di qualche mese tutti i membri dell'Alleanza hanno proceduto alla ratifica dell'ammissione. Penso che le cose andranno Così anche in questa circostanza. Basta accontentare alcune richieste di Erdogan, ha sicuramente alcuni problemi, di carattere economico, industriale e politico. Ne cito uno, come quello dell'acquisto dei sistemi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Che cosa serve perre laa dare il via libera all'adesione di Svezia e Finlandia alla? Ad avere la risposta a tale interrogativo è Vincenzo, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, ospite dell'edizione del 20 maggio di Coffee Break, il programma tv di La7 condotto da Andrea Pancani: “Guardando analoghe procedure avviate per altri nuovi ingressi, l'ultimo è stato quello del Montenegro, nell'arco di qualche mese tutti i membri dell'Alleanza hanno proceduto alla ratifica dell'ammissione. Penso che le cose andrannoanche in questa circostanza. Basta accontentare alcune richieste di, ha sicuramente alcuni problemi, di carattere economico, industriale e politico. Ne cito uno, come quello dell'acquisto dei sistemi ...

