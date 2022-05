Traffico Roma del 20-05-2022 ore 18:00 (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sempre intenso il Traffico sul Raccordo qui code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina è interna tra la Trionfale E lo svincolo per La Roma Teramo un incidente all’altezza di Corso di Francia rallenta il Traffico in tangenziale verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea prosegue trova incolonnamenti tra via Lanciani e Scalo di Lorenzo qualche disagio anche verso lo stadio Olimpico tra via Salaria & via dei Campi Sportivi portiamoci proprio su via Salaria qui rimosso L’incidente è avvenuto in precedenza rimangono però le code Verso il raccordo a partire da Serpentara sulla Pontina oltre ai lavori code per un incidente verso Roma all’altezza di Castel di Decima ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sempre intenso ilsul Raccordo qui code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina è interna tra la Trionfale E lo svincolo per LaTeramo un incidente all’altezza di Corso di Francia rallenta ilin tangenziale verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea prosegue trova incolonnamenti tra via Lanciani e Scalo di Lorenzo qualche disagio anche verso lo stadio Olimpico tra via Salaria & via dei Campi Sportivi portiamoci proprio su via Salaria qui rimosso L’incidente è avvenuto in precedenza rimangono però le code Verso il raccordo a partire da Serpentara sulla Pontina oltre ai lavori code per un incidente versoall’altezza di Castel di Decima ...

