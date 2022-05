Sonia Bruganelli non nasconde i ritocchini e svela (con ironia) perché ha ceduto (Di venerdì 20 maggio 2022) Non tutti hanno il coraggio di ammettere di essere ricorsi a qualche ritocchino estetico, ma Sonia Bruganelli no. Lei, sempre bellissima, affascinante e intelligente, non li nasconde ma anzi svela con un pizzico di quell’ironia che la contraddistingue perché ha ceduto. Lo ha fatto pubblicando alcune immagini sul suo account Instagram in cui ha raccontato il tipo di intervento estetico e perché lo ha fatto. Sonia Bruganelli, racconta dei ritocchini e del perché li ha fatti Ormai abbiamo imparato a conoscerla: Sonia Bruganelli è una donna schietta, che sa mettersi in gioco e dire la sua, senza paura dei giudizi. Lo ha fatto in tante situazioni diverse, ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Non tutti hanno il coraggio di ammettere di essere ricorsi a qualche ritocchino estetico, mano. Lei, sempre bellissima, affascinante e intelligente, non lima anzicon un pizzico di quell’che la contraddistingueha. Lo ha fatto pubblicando alcune immagini sul suo account Instagram in cui ha raccontato il tipo di intervento estetico elo ha fatto., racconta deie delli ha fatti Ormai abbiamo imparato a conoscerla:è una donna schietta, che sa mettersi in gioco e dire la sua, senza paura dei giudizi. Lo ha fatto in tante situazioni diverse, ...

Advertising

trash_italiano : Sonia Bruganelli lascia il #GFVIP: “al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che… - geuropei2015 : RT @GF_diretta: UFFICIALE: Sonia Bruganelli dice addio al #GrandeFratelloVIP #GFVIP - angiuoniluigi : RT @fanpage: Sonia Bruganelli non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La reazione di Adriana Volpe - fanpage : Sonia Bruganelli non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La reazione di Adriana Volpe - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sonia Bruganelli e Laura Freddi, gli auguri su Instagram cancellano ogni rivalità -