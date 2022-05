Palermo, sold out e dilemma Barbera: la capienza non è più di quasi 37 mila posti? (Di venerdì 20 maggio 2022) Caccia al biglietto in città in vista del match di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Virtus Entella. Circa 32.000 biglietti venduti a fronte di una capienza di circa 37.000 Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) Caccia al biglietto in città in vista del match di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C trae Virtus Entella. Circa 32.000 biglietti venduti a fronte di unadi circa 37.000

Advertising

palermo24h : Palermo. Tutti a caccia del biglietto, con l’Entella sarà sold-out. Lo stadio si scopre piccolo - ILOVEPACALCIO : Palermo. Tutti a caccia del biglietto, con l’Entella sarà sold-out. Lo stadio si scopre piccolo - Ilovepalermocalcio - MondoPalermo : #Palermo Barbera sold out: sono playoff di C ma sembra la rincorsa Champions - PalermoCalcMerc : ? Palermo-Virtus Entella RENZO BARBERA SOLD OUT ?? (Aggiornamento ore 21:15) BIGLIETTI ESAURITI!!! - infoitsport : Playoff, Renzo Barbera sold out per Palermo-Entella: record di presenze sugli spalti -