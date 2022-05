Non ha senso cercare una via d’uscita per Putin. I tweet di Snyder (Di venerdì 20 maggio 2022) Negli ultimi giorni uno degli argomenti del dibattito internazionale sulla guerra in Ucraina si è incentrato sulla possibilità di chiudere, o aprire, una via di uscita per il presidente russo Vladimir Putin. Olaf Scholz, cancelliere tedesco, non smette di credere nel potere della mediazione e per questo è impegnato, ancora, nel dialogo con il leader del Cremlino. La scorsa settimana ha parlato al telefono con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e, dopo tre settimane di silenzio, ha sottolineato il proposito di tornare a percorrere la via diplomatica, per quanto difficile essa sia, per uscire dalla guerra. Invece, per Kaja Kallas, prima ministra dell’Estonia, non bisogna lasciare a Putin una via d’uscita perché questo sarebbe un messaggio chiaro sul fatto che può ricominciare. In un’intervista al quotidiano francese Le Figaro, ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Negli ultimi giorni uno degli argomenti del dibattito internazionale sulla guerra in Ucraina si è incentrato sulla possibilità di chiudere, o aprire, una via di uscita per il presidente russo Vladimir. Olaf Scholz, cancelliere tedesco, non smette di credere nel potere della mediazione e per questo è impegnato, ancora, nel dialogo con il leader del Cremlino. La scorsa settimana ha parlato al telefono con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e, dopo tre settimane di silenzio, ha sottolineato il proposito di tornare a percorrere la via diplomatica, per quanto difficile essa sia, per uscire dalla guerra. Invece, per Kaja Kallas, prima ministra dell’Estonia, non bisogna lasciare auna viaperché questo sarebbe un messaggio chiaro sul fatto che può ricominciare. In un’intervista al quotidiano francese Le Figaro, ...

Advertising

UniPadova : “Un senso di infinito rispetto, profonda gratitudine e commozione per chi ci ha insegnato che la libertà non è un d… - borghi_claudio : @davide28540028 @EmeiMarkus Domanda senza senso. Si può chiedere perchè non si esce dal governo (risposta: si è de… - matteosalvinimi : Più di 30 gradi in classe e obbligo di mascherina su bocca e naso per ore anche seduti al banco? Non ha senso, camb… - passioneslm01 : @StefanoCerchia @MemoriesMilan Se non contano perché state parlando di episodi? Siete senza senso spero che nelle c… - jinstraydogs : @HakuJK_YG AMO ALLORA io non so spiegarlo bene però insomma in sostanza non provo attrazione romantica, non ho mai… -