“Musk mi ha offerto un cavallo per un massaggio erotico”: le accuse dell’ex dipendente (Di venerdì 20 maggio 2022) Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX ha accusato Elon Musk di molestie sessuali sul posto di lavoro, dichiarando che l’imprenditore le ha mostrato il suo pene, l’ha toccata senza consenso e per poi offrirle in regalo un cavallo in cambio di un massaggio erotico. A rivelare le accuse di molestie contro Musk è uno scoop di Business Insider che cita una dichiarazione firmata da un’amica della donna ed altri documenti, tra cui le email che le due si sarebbero scambiate ed altre “prove” condivise dalla donna stessa direttamente con il quotidiano americano. Elon Musk: ecco la ricostruzione dell’episodio Dopo esser stata assunta come assistente di volo per SpaceX, la presunta vittima sarebbe stata incoraggiata a prendere un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX ha accusato Elondi molestie sessuali sul posto di lavoro, dichiarando che l’imprenditore le ha mostrato il suo pene, l’ha toccata senza consenso e per poi offrirle in regalo unin cambio di un. A rivelare ledi molestie controè uno scoop di Business Insider che cita una dichiarazione firmata da un’amica della donna ed altri documenti, tra cui le email che le due si sarebbero scambiate ed altre “prove” condivise dalla donna stessa direttamente con il quotidiano americano. Elon: ecco la ricostruzione dell’episodio Dopo esser stata assunta come assistente di volo per SpaceX, la presunta vittima sarebbe stata incoraggiata a prendere un ...

anna_kouadio : RT @valfurla: Di tutta questa triste storia di Elon Musk accusato da una ex assistente di volo di SpaceX di molestie pesanti e di averle of… - AriannaVernini : RT @valfurla: Di tutta questa triste storia di Elon Musk accusato da una ex assistente di volo di SpaceX di molestie pesanti e di averle of… - mazzettam : '... ha accusato Musk di averle mostrato il pene eretto, di averle toccato la gamba senza il suo consenso, e di ave… - Nicpigna1 : @DiMarzio E ci credo,gli hanno offerto così tanti soldi che lo faranno diventare più ricco di elon musk - Quinta00876879 : RT @salvinimi: Elon Musk ha offerto ad una sua assistente di volo un cavallo per un massaggio erotico?????? Chi è che vuole due canarini e un… -