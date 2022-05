L’annuncio a sorpresa di Ed Sheeran: è nuovamente padre (Di venerdì 20 maggio 2022) L’annuncio dell’artista A sopresa, attraverso i propri profili social, Ed Sheeran ha annunciato di essere diventato per la seconda volta padre. L’artista ha scritto: “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina.Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati 4”. Il tutto a corredo di una foto dove si vedono due piccoli calzini. Un annuncio inaspettato visto che Sheeran, legato da anni alla mogli Cherry Seaborn non aveva mai detto che questa fosse in dolce attesa. Ed Sheeran e la moglie Cherry erano già divetatti genitori nel 2020 di una bimba chiamata Lyra. La star della musica pop aveva scritto: “Ciao! Un breve messaggio da parte mia perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi… La scorsa settimana, con l’aiuto di un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022)dell’artista A sopresa, attraverso i propri profili social, Edha annunciato di essere diventato per la seconda volta. L’artista ha scritto: “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina.Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati 4”. Il tutto a corredo di una foto dove si vedono due piccoli calzini. Un annuncio inaspettato visto che, legato da anni alla mogli Cherry Seaborn non aveva mai detto che questa fosse in dolce attesa. Ede la moglie Cherry erano già divetatti genitori nel 2020 di una bimba chiamata Lyra. La star della musica pop aveva scritto: “Ciao! Un breve messaggio da parte mia perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi… La scorsa settimana, con l’aiuto di un ...

