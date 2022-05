“La burocrazia in Italia ti taglia le ali”: l’arrampicata sugli specchi di Elisabetta Franchi a Porta a Porta (Di venerdì 20 maggio 2022) È colpa della burocrazia. Elisabetta Franchi tenta di fuggire dalle polemiche per quelle sue parole pronunciate qualche settimana fa nel corso di un evento pubblico – a mo’ di intervista con il Foglio – spostando l’attenzione sulle politiche nazionali che non vanno in aiuto delle giovani mamme lavoratrici e di tutte quelle donne in età lavorativa che si trovano a dover scegliere tra l’occupazione (e il mantenimento di un lavoro) e la maternità. Elisabetta Franchi, dopo le polemiche, dà la colpa alla burocrazia Italiana Ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta” (Rai 1), l’imprenditrice della nota azienda tessile di moda al femminile, è tornata a parlare della “condizione” delle donne in età lavorative. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) È colpa dellatenta di fuggire dalle polemiche per quelle sue parole pronunciate qualche settimana fa nel corso di un evento pubblico – a mo’ di intervista con il Foglio – spostando l’attenzione sulle politiche nazionali che non vanno in aiuto delle giovani mamme lavoratrici e di tutte quelle donne in età lavorativa che si trovano a dover scegliere tra l’occupazione (e il mantenimento di un lavoro) e la maternità., dopo le polemiche, dà la colpa allana Ospite di Bruno Vespa a “” (Rai 1), l’imprenditrice della nota azienda tessile di moda al femminile, è tornata a parlare della “condizione” delle donne in età lavorative. ...

Advertising

neXtquotidiano : “La burocrazia in Italia ti taglia le ali”: l’arrampicata sugli specchi di #ElisabettaFranchi a #PortaaPorta - MaurizioJj : RT @juanito1897: @levitwelve2 @Erofjodena @nonlapasso sisi ma comunque devi fare il progetto tu, e lo devi pagare tu e poi non è detto che… - juanito1897 : @levitwelve2 @Erofjodena @nonlapasso sisi ma comunque devi fare il progetto tu, e lo devi pagare tu e poi non è det… - andreafacchini1 : Italia avrà un futuro? 50%ragazzi analfabeti funzionali Politici amati da popolo Conte e Meloni e Salvini e Berlusc… - CIAfra73 : @iamsalvonic @hgtv @lapinella @MasterAb88 @CinguettaTV @Gi01992 @TvCircle1 @potterhead_1000 @nico_lai93… -