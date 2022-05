Kourtney Kardashian e Travis Barker, nozze da sogno a Portofino (Di venerdì 20 maggio 2022) La modella e il musicista, dopo il sì a Las Vegas e il matrimonio legale a Santa Barbara, sono pronti a sposarsi di nuovo nel weekend, stavolta in una cornice da favola: secondo TMZ, infatti, hanno preso in affitto il Castello Brown nell’incantevole borgo ligure (che è già invaso da star) Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) La modella e il musicista, dopo il sì a Las Vegas e il matrimonio legale a Santa Barbara, sono pronti a sposarsi di nuovo nel weekend, stavolta in una cornice da favola: secondo TMZ, infatti, hanno preso in affitto il Castello Brown nell’incantevole borgo ligure (che è già invaso da star)

martalaffi : Fedez sta a Portofino aka dove sono tutte le kardashian in questo momento per il matrimonio di Kourtney…….. - giooggii : solo io faccio sogni assurdi? tipo stanotte ho sognato Kourtney Kardashian al Giro d’Italia che si teneva nel giardino della mia scuola - Luca_zone : RT @VanityFairIt: Ispirazioni di bellezza à gogo per il giorno più bello - VanityFairIt : Ispirazioni di bellezza à gogo per il giorno più bello - GamingPark_it : Kourtney Kardashian “pianse istericamente” dopo aver rotto l'anello di fidanzamento -