Intrigo Dybala: la Roma in attesa, l’Inter lo valuta (Di venerdì 20 maggio 2022) Intrigo Dybala, sull’argentino c’è da tempo l’Inter che sta facendo le sue opportune valutazioni, la Roma aspetta le prossime mosse Il futuro di Dybala è ancora tutto da definire. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Inter e Roma come le due squadre più interessate. Se i giallorossi sono in attesa di capire le prossime mosse e al momento stanno pensando al finale di campionato e Conference, l’Inter avrebbe le idee più chiare. Marotta ha portato sul tavolo dell’entourage dell’argentino un’offerta da 5.5 milioni più bonus per 3-4 anni di contratto. Un ingaggio che permetterebbe all’Inter di restare dentro i range imposti dalla società e che sarebbe aiutato anche dalla cessione di Sanchez che liberebbe i nerazzurri ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), sull’argentino c’è da tempoche sta facendo le sue opportunezioni, laaspetta le prossime mosse Il futuro diè ancora tutto da definire. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Inter ecome le due squadre più interessate. Se i giallorossi sono indi capire le prossime mosse e al momento stanno pensando al finale di campionato e Conference,avrebbe le idee più chiare. Marotta ha portato sul tavolo dell’entourage dell’argentino un’offerta da 5.5 milioni più bonus per 3-4 anni di contratto. Un ingaggio che permetterebbe aldi restare dentro i range imposti dalla società e che sarebbe aiutato anche dalla cessione di Sanchez che liberebbe i nerazzurri ...

