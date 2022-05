Incendio al Parco delle Valli | fumo e fiamme a ridosso della ferrovia

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’estate non è ancora iniziata, ma già sono cominciati gli incendi nella Capitale. Nel tardo pomeriggio di oggi Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel sedare lenel III Municipio, al. Lì leavevano coinvolto la vegetazione a. A causa di un leggero vento l’stava divampando pericolosamente, ma per fortuna il rapido intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. In circa un’ora e mezza i focolai sono stati spenti completamente. (Foto Reporter Montesacro)– Foto Reporter Montesacro...

Advertising

CorriereCitta : Incendio al Parco delle Valli: fume e fiamme a ridosso della ferrovia - paolo_r_2012 : Incendio al parco delle Valli: alta colonna di fumo nel cielo - romanoesaurito : RT @romatoday: Incendio al parco delle Valli: alta colonna di fumo nel cielo - Antincivili : RT @romatoday: Incendio al parco delle Valli: alta colonna di fumo nel cielo - boquito67 : È alla fine è successo quello che doveva succedere con lo stato di incuria di Conca d'oro. Un bell'incendio al par… -

RomaToday

Un'alta colonna di fumo in cielo visibile da chilometri di distanza. L'è divampato nel tardo pomeriggio di venerdì aldelle Valli, nel III municipio Montesacro. Un vasto rogo che, secondo le prime informazioni, si è sviluppato in un'area a ridosso di via ...Ancora ignota la causa dell'. Le foto e il video dei Vigli del Fuoco di Rimini: https://www. torna la Festa della Famiglia aldegli Olivetani Rimini: mercoledì nasce "Finestra donna" ... Conca d'Oro: incendio al parco delle Valli oggi 20 maggio 2022 L’estate non è ancora iniziata, ma già sono cominciati gli incendi nella Capitale. Nel tardo pomeriggio di oggi Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel sedare le fiamme nel III ...Pastore tedesco in fin di vita a bordo strada, il proprietario: "Me l'hanno ucciso". Vasto incendio in un'area verde, denso fumo visibile dalla provinciale. Covid, in provincia 104 contagi e 3 vittime ...