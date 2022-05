In Mali una coppia italiana con un bambino è stata rapita da un commando di uomini armati (Di venerdì 20 maggio 2022) Assieme alla famiglia di Testimoni di Geova è stato portato via anche un membro del Togo della comunità religiosa. La conferma della Farnesina. Sono missionari in servizio nel paese africano Leggi su lastampa (Di venerdì 20 maggio 2022) Assieme alla famiglia di Testimoni di Geova è stato portato via anche un membro del Togo della comunità religiosa. La conferma della Farnesina. Sono missionari in servizio nel paese africano

SkyTG24 : Mali, rapiti una coppia di italiani con il loro bambino e un cittadino togolese - CircoloDiNoto : RT @Monicanpl: Secondo il portale Africa Express, sono tre gli italiani rapiti in Mali, una coppia e il loro bambino. #mali - Adnkronos : Il sequestro di oggi è solo l'ultimo di una serie di rapimenti che ha coinvolto nostri connazionali nella regione d… - infoitinterno : Mali: rapiti 3 italiani Testimoni di Geova. Fonti locali: “Stavano aprendo una chiesa” - TIZIANAPOESIA : In Mali una famiglia di testimoni di Geova è stata rapita in Mali operano i soldati Russi del corpo Wagner sarà coincidenza? -