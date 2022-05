Ibra, caccia al gol scudetto. Come nel 2008 con l'Inter a Parma (Di venerdì 20 maggio 2022) Ibrahimovic non è un tipo scaramantico, né abituato a guardarsi troppo indietro, ma forse stavolta potrebbe fare un'eccezione perché 14 anni fa con una doppietta al Parma consegnò lo scudetto all'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022)himovic non è un tipo scaramantico, né abituato a guardarsi troppo indietro, ma forse stavolta potrebbe fare un'eccezione perché 14 anni fa con una doppietta alconsegnò loall'...

Advertising

zazoomblog : Ibra caccia al gol scudetto. Come nel 2008 con lInter a Parma - #caccia #scudetto. #lInter #Parma - Gazzetta_it : Ibra, caccia al gol scudetto in rossonero. Come nel 2008 con l'Inter a Parma #SassuoloMilan - NamasteDavide : @_smpdr I soldi danno alla testa, quella merda di Ibra ha un’isola che ogni tanto rifornisce di animali perché a lu… - MilanWorldForum : Milan a pranzo unito con Ibra. Giroud da... 10 e lode Le news -) - MilanWorldForum : Milan a pranzo unito con Ibra. Giroud da... 10 e lode Le news -) -