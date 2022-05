Guida TV: programmi di stasera, venerdì 20 maggio 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 20.5.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Band Talent Show RAI2 NCIS/NCIS: Hawai’i Film RAI3 Chiedi chi era Giovanni Falcone Documentario RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Isola dei famosi Reality Show ITALIA1 Rocky Balboa Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Questa è casa mia!/Malati di pulito Docureality CIELO Spogliando Valeria Film TV8 Name That Tune – Indovina la canzone Quiz Show NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 maggio 2022)aitv della prima serata di oggi,20.5., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Band Talent Show RAI2 NCIS/NCIS: Hawai’i Film RAI3 Chiedi chi era Giovanni Falcone Documentario RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Isola dei famosi Reality Show ITALIA1 Rocky Balboa Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Questa è casa mia!/Malati di pulito Docureality CIELO Spogliando Valeria Film TV8 Name That Tune – Indovina la canzone Quiz Show NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

