Governo | Draghi | ' io non eletto ma nominato | contento di cambiare cose in meglio' **

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Non mi rendeavere una posizione importante. Mi renderiuscire a fare leche devo fare, riuscire alein". Così il premier Mario, conversando con gli studenti della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese, incontrati questa mattina. “Non sono statoma. Il Presidente Mattarella mi ha chiamato e mi ha chiesto se me la sentivo. Io ho detto si. Mi sono venute in mente leche dovevo fare. Era un momento molto difficile: il virus circolava dappertutto, c'era molta gente che moriva, l'economia andava male. Ho pensato a come affrontarle”, ha spiegato il presidente del Consiglio ai ragazzi.

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - FratellidItalia : ?? Il governo Draghi vada a casa - lucianonobili : “Appetito ucraino” “Voglia di tutto e subito”. Perchè mentre il governo #Draghi, insieme all’Europa, sta sostenendo… - civico_x : RT @ilriformista: Il Parlamento si era svuotato dopo l’ora di pranzo e l’attesa informativa del premier Draghi sull’Ucraina. Tutti via con… - Piero42395724 : RT @Leonard1306__: Draghi controlla il governo, il governo controlla i media, i media controllano il popolo, il popolo diventa gregge felic… -

