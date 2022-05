Festival di Cannes 2022, ecco le prime gemelle di moda in rosa (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attrice Aishwarya Rai e la modella Nieves A?lvarez sono state immortalate, in due eventi distinti, con lo stesso ensemble rosa shocking griffato Valentino Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attrice Aishwarya Rai e la modella Nieves A?lvarez sono state immortalate, in due eventi distinti, con lo stesso ensembleshocking griffato Valentino

