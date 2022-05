Empoli, Corsi: “Una squadra importante ha un centrale di sinistra in uscita e pensa di comprare Viti” (Di venerdì 20 maggio 2022) Empoli Corsi – Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ecco quanto affermato. “Spalletti arrabbiato dopo la rimonta del Castellani? Le partite hanno sempre il solito sapore, non credo che per lui sia differente perdere contro l’Empoli o altre squadre. Per noi è stata una gioia immensa, non si vinceva da tanto tempo. La nostra vittoria allo Stadio di Napoli non fu estemporanea, ma abbiamo bissato anche in casa. Riscatto Luperto? Sebastiano è cresciuto ed è diventato affidabile. Abbiamo tempo fino al 15 giugno, faremo delle valutazioni. In difesa abbiamo un giocatore che secondo noi giocherà al top in Italia o all’estero, Viti. Non credo che in estate riusciremo a trattenerlo. Ci sono apprezzamenti più che ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)– Fabrizio, presidente dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ecco quanto affermato. “Spalletti arrabbiato dopo la rimonta del Castellani? Le partite hanno sempre il solito sapore, non credo che per lui sia differente perdere contro l’o altre squadre. Per noi è stata una gioia immensa, non si vinceva da tanto tempo. La nostra vittoria allo Stadio di Napoli non fu estemporanea, ma abbiamo bissato anche in casa. Riscatto Luperto? Sebastiano è cresciuto ed è diventato affidabile. Abbiamo tempo fino al 15 giugno, faremo delle valutazioni. In difesa abbiamo un giocatore che secondo noi giocherà al top in Italia o all’estero,. Non credo che in estate riusciremo a trattenerlo. Ci sono apprezzamenti più che ...

Advertising

IMEPICBROZO : RT @InterHubOff: ???? #Asllani la pepita d’oro dell’#Empoli. Il #Milan lo prenderebbe e lo lascerebbe un anno in Toscana come vorrebbe il pre… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???? #Asllani la pepita d’oro dell’#Empoli. Il #Milan lo prenderebbe e lo lascerebbe un anno in Toscana come vorrebbe il pre… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ???? #Asllani la pepita d’oro dell’#Empoli. Il #Milan lo prenderebbe e lo lascerebbe un anno in Toscana come vorrebbe il pre… - InterHubOff : ???? #Asllani la pepita d’oro dell’#Empoli. Il #Milan lo prenderebbe e lo lascerebbe un anno in Toscana come vorrebbe… - Paroladeltifoso : Empoli, pres. Corsi: “A Giuntoli piace un nostro giocatore. Sul futuro di Luperto…” -