Ciglia finte: tipologie, come applicarle e come prendersene cura

Per uno sguardo definito, e un effetto extra-volume anche senza mascara, vengono in nostro aiuto le Ciglia finte. Ideali per dare pienezza, volume, curvatura e lunghezza alle Ciglia corte naturali, quelle finte rappresentano la soluzione perfetta per enfatizzare lo sguardo e sfoggiare un trucco occhi davvero impeccabile.

Ciglia finte: tutte le tipologie

Le Ciglia finte non sono tutte uguali, esistono diverse tipologie adatte a ogni esigenza, da quelle magnetiche a quelle a ciuffetto. Scopriamo insieme tutte le tipologie.

Ciglia finte magnetiche

Le Ciglia finte magnetiche sono la tipologia più innovativa, poiché al contrario delle ...

