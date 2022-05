Atalanta | salti di gioia per Gasperini | colpo di scena | c’è un’arma in più

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nel finale di stagione giunge una bella notizia per l’diin occasione della partita contro l’Empoli, l’ultima dell’anno di Serie A. Probabilmente l’occasione è arrivata per tributargli l’addio che, nonostante tutto, merita. Gian Pieroha inserito Josip Ilicic nella lista dei calciatori convocati per il match contro l’Empoli, che chiuderà la stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AndreaM35691332 : Sticazzi dello scudetto. Gasperini non salti più? ?? Milan Atalanta 2-0 #MilanAtalanta -

BERGAMO - Dopo quasi quattro mesi, Josip Ilicic torna a figurare nella lista dei convocati dell'Atalanta. L'allenatore Gian Piero Gasperini l'ha infatti inserito nell'elenco dei 22 giocatori a referto ...In seguito, pur allenandosi regolarmente al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, l'attaccante, 23 presenze e 4 gol stagionali, ha saltato 17 match di campionato, 2 di Coppa Italia e 6 di Europa Lea ...