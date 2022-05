730 precompilato 2022 | modifica e invio dal 31 maggio Istruzioni

(Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione della dichiarazione dei redditi si apre ormai ogni anno con il modello, che l’Agenzia delle entrate pubblica asul portale web, nell’area riservata di ogni contribuente: quest’anno il 730è disponibile online dal 23(>> guarda qui come visualizzarlo, scaricarlo e stamparlo <<). Una volta consultato –to o meno – il modello 730 potrà essere inviato sempre online a partire da martedì 31. A ribadirlo è stata proprio l’Agenzia con un provvedimento del 19(scaricabile in fondo all’articolo). > Dichiarazione 730 precompilata: online dal 23e scadenze < In sostanza le fasi importanti sono ...

Advertising

solofinanza : Perché il 730 precompilato non è un’opzione semplice - fisco24_info : Modello 730/2022: presentazione possibile dal 31 maggio: Dal 31 maggio 2022 è possibile inviare il modello 730 prec… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Il calendario del 730 precompilato: modifiche e invio dal 31 maggio - mariellarosati : RT @sole24ore: Il calendario del 730 precompilato: modifiche e invio dal 31 maggio - sole24ore : Il calendario del 730 precompilato: modifiche e invio dal 31 maggio -

Dal 31 maggio invece partirà l'operazione di correzione dele dell'invio dello stesso modello. Il contribuente con ilpuò finire in due modi. O a debito di imposta, cioè con l'...... focalizzati unicamente sulle variazioni dei dati se riferiti ae generalizzati invece ... Nulla cambia invece in caso di presentazione delo modello redditi nelle modalità ordinarie ...L’Agenzia delle Entrate detta regole ad hoc per l’accesso, da parte degli eredi, al 730 precompilato della persona deceduta ...Controlli formali leggeri solo sui dati variati rispetto a quelli presenti nel modello in caso di uso del precompilato, ed integrali, su tutte le detrazioni e deduzioni indicate dai contribuenti, in c ...