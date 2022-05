ULTIM’ORA – Cena in corso tra Giuntoli e Spalletti | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Sportitalia, si starebbe svolgendo unatra Lucianoe Cristiano, ovvero allenatore e direttore sportivo del Napoli. Non è esattamente chiaro quali siano le motivazioni, probabilmente un incontro preliminare per organizzare il mercato estivo e la prossima stagione. Il Napoli chiuderà il suo campionato questa domenica alle 12:30 contro lo Spezia, ma nonostante questo si è già attivato sul mercato. Napoli, Cristiano(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Chiusa la trattativa per Kvaratskhelia, le priorità adesso sono un terzino sinistro e un difensore centrale. Lasi sta svolgendo a Terrazza Calabritto.