Ultime Notizie – Roma, Celli: “Bene proposte Manageritalia per Capitale, serve rilancio per futuro” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le proposte presentate da Manageritalia” sul rilancio del turismo nella Capitale “sono sicuramente importanti ma devono essere messe insieme a una serie di soluzioni, non c’è una ricetta unica per lo sviluppo. Devono essere coniugate con le attività delle istituzioni e delle altre organizzazioni. C’è bisogno del rilancio verso il futuro e i fondi del Pnrr sono occasioni importanti che vanno colte per far arrivare su Roma grandi progetti importanti da utilizzare al meglio”. Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, a margine dell’evento Manageritalia ‘Roma la città che reinventa il futuro‘, in corso alla Casa del Cinema a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “Lepresentate da” suldel turismo nella“sono sicuramente importanti ma devono essere messe insieme a una serie di soluzioni, non c’è una ricetta unica per lo sviluppo. Devono essere coniugate con le attività delle istituzioni e delle altre organizzazioni. C’è bisogno delverso ile i fondi del Pnrr sono occasioni importanti che vanno colte per far arrivare sugrandi progetti importanti da utilizzare al meglio”. Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia Svetlana, presidente dell’Assemblea Capitolina, a margine dell’eventola città che reinventa il‘, in corso alla Casa del Cinema a ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Lombardia passa da zona celeste a zona porpora. - junews24com : Perisic Juve, indizio social di mercato? I tifosi si scatenano - VIDEO - - junews24com : Morata Juve (Marca), il club ha deciso: nessun riscatto per lo spagnolo - -