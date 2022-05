Ti piace la nuova maglia della Juve? (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juve ha presentato la nuova maglia griffata adidas ed è davvero avveniristica. L’esordio è stato affidato alla squadra femminile, vincitrice per la quinta volta consecutiva del campionato, che l’ha utilizzata nella gara casalinga con il Milan. Poi è toccato ai ragazzi di Massimiliano Allegri, scesi in campo all’Allianz Stadium contro la Lazio nel penultimo match stagionale. La nuova maglia è la prima, dopo dieci anni, senza scudetti, coccarde o altri loghi che si possono apporre quando si vince una competizione, sia nazionale sia internazionale (l'ultima chance per portare a casa un trofeo in questa stagione, la Juventus se la sono giocata perdendo la finale di Coppa Italia contro l'Inter). I tifosi bianconeri, comunque, sembrano già innamorati della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Laha presentato lagriffata adidas ed è davvero avveniristica. L’esordio è stato affidato alla squadra femminile, vincitrice per la quinta volta consecutiva del campionato, che l’ha utilizzata nella gara casalinga con il Milan. Poi è toccato ai ragazzi di Massimiliano Allegri, scesi in campo all’Allianz Stadium contro la Lazio nel penultimo match stagionale. Laè la prima, dopo dieci anni, senza scudetti, coccarde o altri loghi che si possono apporre quando si vince una competizione, sia nazionale sia internazionale (l'ultima chance per portare a casa un trofeo in questa stagione, lantus se la sono giocata perdendo la finale di Coppa Italia contro l'Inter). I tifosi bianconeri, comunque, sembrano già innamorati...

Advertising

petergomezblog : Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’ag… - fattoquotidiano : Stefania Craxi, quando la nuova presidente della commissione Esteri elogiava Putin: “Propone un modello alternativo… - miciamiaoo : RT @petergomezblog: Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’aggres… - fa39893147 : RT @petergomezblog: Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’aggres… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’aggres… -