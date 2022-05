Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: ecco quando e dove (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte D’Identità elettroniche. Si potrà richiedere (e ottenere) il documento bypassando la burocrazia spesso lenta. Le nuove date sono previste per il 21 e il 22 Maggio nei seguenti comuni. Leggi anche: Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: ecco dove e quando dove e quando poter ottenere la Carta D’Identità elettronica Nel fine settimana del 21 e 22 Maggio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la Carta D’Identità elettronica. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano gliDay con prenotazione dedicati alle carteelettroniche. Si potrà richiedere (e ottenere) il documento bypassando la burocrazia spesso lenta. Le nuove date sono previste per il 21 e il 22 Maggio nei seguenti comuni. Leggi anche:Day per lapoter ottenere laNel fine settimana del 21 e 22 Maggio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la. ...

Advertising

ItaliaViva : 'Il Mostro' buona la prima! Tutto esaurito alla Casa del Cinema di Roma per la presentazione del nuovo libro di… - lucianonobili : E anche a Roma, come previsto, alla presentazione del nuovo libro di @MatteoRenzi non è venuto nessuno. #IlMostro… - raffaellapaita : A #Roma, alla Casa Del Cinema, solo posti in piedi per la prima presentazione de #IlMostro, il nuovo libro di… - CorriereCitta : Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: ecco quando e dove - matteop91 : RT @comitato_daje: ???'Bisogna salvare la dignità della Capitale!' ??Il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi non usa mezzi termini: il nuovo… -