Referendum del 12 giugno, nominati i 108 scrutatori (elenco all’interno) (Di giovedì 19 maggio 2022) MONREALE – Sono stati nominati i 108 scrutatori che lavoreranno presso le 36 sezioni istituite nel comune di Monreale in vista dei Referendum abrogativi del 12 giugno. Si è riunita ieri la Commissione Elettorale Comunale, costituita dal sindaco Alberto Arcidiacono, in qualità di presidente, e dai consiglieri comunali Davide Mirto, Giuseppe Di Verde e Riccardo Oddo. La Commissione ha proceduto anche a formare la graduatoria di 15 ulteriori nominativi che verranno chiamati per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento. I nominativi degli scrutatori sono stati prelevati dall’albo unico degli scrutatori composto da 4029 soggetti. Download Download L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 19 maggio 2022) MONREALE – Sono statii 108che lavoreranno presso le 36 sezioni istituite nel comune di Monreale in vista deiabrogativi del 12. Si è riunita ieri la Commissione Elettorale Comunale, costituita dal sindaco Alberto Arcidiacono, in qualità di presidente, e dai consiglieri comunali Davide Mirto, Giuseppe Di Verde e Riccardo Oddo. La Commissione ha proceduto anche a formare la graduatoria di 15 ulteriorivi che verranno chiamati per sostituire gliin caso di eventuale rinuncia o impedimento. Ivi deglisono stati prelevati dall’albo unico deglicomposto da 4029 soggetti. Download Download L'articolo Filodiretto Monreale.

Advertising

matteosalvinimi : Altro che sciopero, la vera Riforma della Giustizia saranno i Referendum del 12 giugno, a scegliere saranno i citta… - francescocosta : Volete una guida spiegata bene ai referendum del 12 giugno? Ascoltate l’episodio di oggi di Politics. Grazie a… - fleinaudi : #Referendum #5SI perché la coscienza ha cuore, ma non ha quorum L'intervista del nostro Presidente @avvbenedetto… - oldmanandsea1 : RT @annamaria_ff: Fate girare, importante andare a votare per 5Si ai Referendum del 12 Giugno, cambiare si può. - martinamilani74 : RT @AndreaVenanzoni: Su @ItaliaOggi, una mia riflessione sul disinteresse di questo Parlamento per una autentica riforma del sistema-giusti… -