Prendersi cura per sviluppare un rapporto empatico con un altro essere vivente. Presentati i laboratori didattici di pet-relationship della Fondazione Cittadella della Carità in collaborazione con l’A.S.D.”Cani in Branco” (Di giovedì 19 maggio 2022) Si chiamano Lola e Whiskey. Sono un golden retriver ed un bulldog inglese. Entreranno da maggio a novembre 2022 nelle aree esterne e nella “Stanza degli abbracci” della R.S.A. L’Ulivo della Cittadella della Carità, accompagnati dai loro educatori cinofili Giuseppe Leggieri e Giovanni Nobile della A.S.D. “Cani in Branco” per mettersi in relazione con gli ospiti della struttura. Persone che, a causa del Covid-19 sono state fortemente penalizzate nelle attività relazionali, ma che si dicono pronte a vivere questa nuova esperienza. La Fondazione Cittadella ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 19 maggio 2022) Si chiamano Lola e Whiskey. Sono un golden retriver ed un bulldog inglese. Entreranno da maggio a novembre 2022 nelle aree esterne e nella “Stanza degli abbracci”R.S.A. L’UlivoCitta, accompagnati dai loro educatori cinofili Giuseppe Leggieri e Giovanni NobileA.S.D. “in” per mettersi in relazione con gli ospitistruttura. Persone che, a causa del Covid-19 sono state fortemente penalizzate nelle attività relazionali, ma che si dicono pronte a vivere questa nuova esperienza. LaCitta...

Advertising

TarantiniTime : Prendersi cura per sviluppare un rapporto empatico con un altro essere vivente. Presentati i laboratori didattici d… - TarantiniTime : Prendersi cura per sviluppare un rapporto empatico con un altro essere vivente. Presentati i laboratori didattici d… - 2018Asiax : @la_nana_bianca @ladykeyt1 Prendersi cura.. l'atto d'amore più bello - Brokenkap : facevano male senza dire nulla,oppure dicendolo ma sentendomi in colpa. Avrei dovuto essere diversa, più coraggiosa… - aostasera : Evolution Fitness, la palestra dove prendersi cura del proprio corpo è un’arte #pubbliredazionali -