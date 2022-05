Paola Egonu | «Vado all’estero L’amore? Quando ci si sente diversi si tende a nascondersi | ma mio padre ha capito»

(Di giovedì 19 maggio 2022) La pallavolista ha scritto un libro per ragazzi: «Dedicato a mio nonno che sapeva sognare. Convivo con le crisi di panico, le mie giornate sono un ottovolante. Io in campo fino a 40 anni? No, ci sono troppe cose da fare oltre al volley»

La pallavolista si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della sua famiglia, delle sue amicizie e del suo futuro ...L'obiettivo è diventare come quelle luci nel cielo che se ne fregano del buio, la via è fare quello che ti rende felice. La pallavolista azzurra lo racconta in «18 segreti per diventare stelle» ...