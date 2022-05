Meteo giovedì: una parziale rinfrescata, poi caldo africano e temperature in aumento (Di giovedì 19 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il dominio dell’alta pressione africana sta per essere ostacolato da infiltrazioni di correnti leggermente più fresche orientali, al seguito della coda di un fronte che a metà settimana raggiungerà i Balcani. Ne scorgeremo gli effetti giovedì con un certo ridimensionamento delle temperature, dopo i picchi dei primi giorni della settimana. Il un contesto rimarrà in prevalenza soleggiato, ad eccezione di una certa instabilità attesa su parte del Nordovest, specie in prossimità dei rilievi. Poi da venerdì l’anticiclone tornerà ad imporsi con prepotenza e il contributo nord africano si intensificherà, accompagnandoci verso un weekend caratterizzato da temperature elevate. Andrà però monitorato il passaggio di un fronte occidentale lungo il bordo superiore ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il dominio dell’alta pressione africana sta per essere ostacolato da infiltrazioni di correnti leggermente più fresche orientali, al seguito della coda di un fronte che a metà settimana raggiungerà i Balcani. Ne scorgeremo gli effetticon un certo ridimensionamento delle, dopo i picchi dei primi giorni della settimana. Il un contesto rimarrà in prevalenza soleggiato, ad eccezione di una certa instabilità attesa su parte del Nordovest, specie in prossimità dei rilievi. Poi da venerdì l’anticiclone tornerà ad imporsi con prepotenza e il contributo nordsi intensificherà, accompagnandoci verso un weekend caratterizzato daelevate. Andrà però monitorato il passaggio di un fronte occidentale lungo il bordo superiore ...

