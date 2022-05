(Di giovedì 19 maggio 2022) A partire dalalalladi. Lo ha detto la ministra dell’Università Maria Cristinaospite a The Breakfast Club su Radio Capital. «Dall’anno prossimo non ci sarà più ilper ladi. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con ilfino a quattro volte e entrare in graduatoria con il risultato migliore», ha aggiunto la ministra. Che poi ha illustrato la posizione del governo sulla carenza di camici bianchi: «Un problema serio per i prossimi due anni. Scontiamo ciò che è stato programmato anni fa. Noi con il ministro ...

Advertising

FlnDisguise : @giorgiarain_bow messa poco dopo l'annuncio di luigi vincitore, poi ha cancellato. ?? lo dico io sinceramente - hedgehogdilemme : Annuncio a tutta la gente che si è messa a seguirmi nelle ultime settimane per l'eurovision che tornerò a breve a r… - zazoomblog : Serena Rossi messa a dura prova un ruolo delicato: l’annuncio direttamente dal set - #Serena #Rossi #messa #prova… - zazoomblog : Serena Rossi messa a dura prova un ruolo delicato: l’annuncio direttamente dal set - #Serena #Rossi #messa #prova… - DahaShami : Serena Rossi messa a dura prova, un ruolo delicato: l’annuncio direttamente dal set -

Open

A partire dal 2023 stop al test d'ingresso alla facoltà di medicina. Lo ha detto la ministra dell'Università Maria Cristinaospite a The Breakfast Club su Radio Capital. "Dall'anno prossimo non ci sarà più il test d'ingresso unico per la facoltà di Medicina. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno ...Bisognerà attendere lain onda della scelta per avere più ... oggiLa scelta di Luca Salatino è sempre più vicina e ... L’annuncio di Messa: dal 2023 stop al test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina