Iervolino | «Salvezza sarebbe storica | tifosi aiutateci»

(Di giovedì 19 maggio 2022) . Le parole del presidente della Salernitana Danilo, presidente della Salernitana, ha parlato a Sky Sport verso il match decisivo contro l’Udinese. AVVICINAMENTO – «Abbiamo una tensione sana, sarà la partita più dura dell’anno ma siamo pronti. I giocatori sono concentrati e il mister ha le idee chiare. La, un risultato meritato per la tifoseria unica che abbiamo e per tutta la città». STADIO ARECHI – «Abbiamo bisogno di loro, ci sono stati vicini anche nei momenti peggiori e non sono mai stati polemici verso di noi. Premio? C’è una cifra importante, ma non ce nebisogno.solo il modo giusto per suggellare una cosa incredibile che stanno portando avanti i ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News ...

I giocatori sono concentrati e il mister ha le idee chiare - ha spiegato- Lasarebbe storica, un risultato meritato per la tifoseria unica che abbiamo e per tutta la città.' Il ...Oggi il presidente Danilo, insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan e al ...con il quale ha stanziato un ricco premio che sarà corrisposto alla Salernitana in caso di. . 19 ...Le parole di Iervolino, a pochi giorni da Salernitana-Udinese in cui la sua squadra può raggiungere una salvezza storica Le parole di Iervolino, a pochi giorni da Salernitana-Udinese in cui la sua ...Salerno, 19 mag. - (Adnkronos) - A dicembre il rischio esclusione dal campionato, oggi la Salernitana lotta per una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile e insperata. Il merito ...