Guerra in Ucraina, la rete di volontari russi che aiuta i profughi deportati nel Paese invasore (Di giovedì 19 maggio 2022) Grazie a una rete di attivisti russi – contrari alla Guerra – circa 20mila ucraini hanno raggiunto l’Estonia dalla russia dall’inizio del conflitto. Lo riporta il Financial Times, che fa riferimento ai dati forniti dalla polizia di frontiera locale. Il reportage realizzato dal quotidiano economico britannico racconta la coraggiosa solidarietà di centinaia di volontari per aiutare le vittime della Guerra. Tramite il passaparola e le chat della piattaforma Telegram, questo gruppo di russi si è mobilitato per aiutare migliaia di profughi – deportati nel Paese governato da Vladimir Putin – a scappare nei Paesi vicini. Lo hanno fatto pur essendo consapevoli del giro di vite del Cremlino nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Grazie a unadi attivisti– contrari alla– circa 20mila ucraini hanno raggiunto l’Estonia dallaa dall’inizio del conflitto. Lo riporta il Financial Times, che fa riferimento ai dati forniti dalla polizia di frontiera locale. Il reportage realizzato dal quotidiano economico britannico racconta la coraggiosa solidarietà di centinaia diperre le vittime della. Tramite il passaparola e le chat della piattaforma Telegram, questo gruppo disi è mobilitato perre migliaia dinelgovernato da Vladimir Putin – a scappare nei Paesi vicini. Lo hanno fatto pur essendo consapevoli del giro di vite del Cremlino nei ...

