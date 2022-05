Grottaferrata | fanno irruzione in casa del candidato Sindaco e sfasciano tutto

(Di giovedì 19 maggio 2022). Un’in piena regola, un atto intimidatorio, una minaccia più o meno esplicita. E, poi, un messaggio finale molto loquace: una forchetta e un coltello incrociati sul tavolo.indi Mirko di Bernardo Così, alcuni individui si sono introdotti dentro l’abitazione privata delMirko Di Bernardo (Partito Democratico) che di recente ha presentato la sua candidatura per le elezioni del prossimo 12 giugno. Le parole dopo la scoperta e il messaggio minatorio Proprio lui, Di Bernardo, ne da notizia attraverso i suoi canali social, in particolare con un post su Facebook, dove afferma: ”Non hanno portato via nulla, si sono limitati a tirare fuori le mie cose dai cassetti, hanno messo a soqquadro le stanze e lasciato una “firma”: una ...

RIFIUTI, TARIFFE TARI IN DIMINUZIONE PER 2/3 DELLE FAMIGLIE GROTTAFERRATESI Grottaferrata. Un'irruzione in piena regola ... Dunque, nessuna intenzione di derubare, ma solamente intimidire, spaventare, far sapere che possono entrare dentro casa sua quando voglio e quindi ...Noi però andiamo avanti, perché Grottaferrata non ci ha sfiduciato. Piuttosto, sono io che ho cacciato loro, sono io che ho mandato a casa quell'assessore che in due anni non ha fatto niente e che ...